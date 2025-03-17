Лучшая крёстная на свете: Ольга Бузова души не чает в сыне Марии Погребняк

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Ольга Бузова обожает детей и сама хочет стать мамой. Пока её мечта не осуществилась, но у неё уже есть радость, связанная с маленьким человеком: став крёстной сына Марии Погребняк, звезда "Дома-2" с удовольствием нянчится с ним и одаривает его всевозможными подарками.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ольга Бузова

Бузова опубликовала в своём блоге видео, на котором она кормит маленького Володю с ложечки, держит его на руках и показывает его новую одежду. Подписчики заметили, как светится от счастья и любви Бузова, и написали, что она станет замечательной мамой. Сама Погребняк тоже не смогла не прокомментировать трогательные кадры.

"Лучшая крёстная на свете!" — высказалась подруга Бузовой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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