Любовь творит чудеса: друг Ани Лорак рассказал о волшебных переменах в певице после замужества

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Артём Качер — друг Ани Лорак и её мужа Исаака Виджраку. Он раньше всех узнал, что певица тайно вышла замуж за своего возлюбленного.

Фото: flickr.com by Daniel Aragay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

Качер искренне раз за влюблённых, он от всей души поздравляет их и желает им счастья. Кроме того, он заметил положительные перемены в душевном состоянии Ани. Рэпер подчёркивает, что она всегда была замечательным человеком, но любовь к Исааку сотворила с ней настоящее чудо.

"Каролина и до брака с Исааком была очень душевная, сердечная, добрая девушка. Теперь же у неё появилось какое-то волшебное состояние влюблённости, лёгкости, бабочек в животе — это чувствуется даже через голос, когда она поёт", — поделился Артём в беседе с The Voice.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая. В 2010-е годы достигла популярности в России.



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