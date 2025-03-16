Собчак сомневается, Айза верит: настоящие ли чувства у SHAMAN'а и Мизулиной?

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После того как SHAMAN сообщил на своём праздничном концерте о том, что он встречается с Екатериной Мизулиной, и под аплодисменты зрителей поцеловал её, многие стали высказывать мнение об их романе, и это мнение далеко не всегда было положительным. Так, Ксения Собчак заявила, что это всего лишь пиар-акция, которая закончится закономерным расставанием "влюблённых".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ SHAMAN

Айза высказала полностью противоположную точку зрения. Она уверена, что у SHAMAN'а и Мизулиной настоящая взаимная любовь, а не игра ради дополнительной раскрутки.

"Я думаю, что они любят друг друга. Даже не сомневаюсь в этом. По-моему, если взять во всём мире двух людей, идеально подходящих друг другу, то это они. Это идеальная пара", — заявила Айза в интервью VOICE.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.



Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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