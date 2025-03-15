Новая женщина каждый четверг: Тодоренко рассказала о браке с Топаловым

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Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге с юмором заметила, что её мужу, музыканту Владу Топалову, точно не бывает с ней скучно благодаря еженедельным перевоплощениям жены в шоу "Маска" на НТВ.

Фото: youtube.com by канал Alina Topalova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

На кадрах со съёмок Регина предстала в огненном красном платье с открытыми плечами и короткой тёмной стрижкой, напомнив поклонникам Лайзу Минелли.

"Каждый четверг после проекта к Владу приходит "новая женщина" — я же для шоу меняюсь до неузнаваемости!" — с юмором пояснила Тодоренко.

Сама Тодоренко называет свои перевоплощения "секретом свежести" отношений. Она отметила, что певец привык видеть её разной, но дома она остаётся его любимой Региной.

Напомним, пара поженилась в 2018 году и воспитывает двух сыновей — 6-летнего Михаила и 2-летнего Мирослава.

Ранее стало известно, что группа дуэт HammAli & Navai распадается.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».





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