Музыкальная эпоха уходит: HammAli & Navai объявили о распаде

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкальный дуэт HammAli & Navai, известный благодаря хитам "Птичка" и "Прятки", завершает свою деятельность. Концертный директор Рауф Гасанов сообщил, что после прощальных выступлений в Москве и Санкт-Петербурге артисты отправятся в сольное плавание.

Фото: youtube.com by канал Hammali & Navai, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Hammali & Navai

Гасанов опубликовал в социальных сетях пост, в котором поблагодарил участников коллектива за годы совместной работы. Он признался, что его боль трудно описать словами, но необходимо двигаться вперёд.

"Уходит эпоха. Впереди каждого ждёт свой путь", — сказал продюсер.

Это уже не первое объявление о распаде группы. Впервые об этом было заявлено ещё в 2021 году, однако музыканты продолжали выступать вместе.

Последние концерты в двух столицах станут завершающим аккордом. Билеты уже прозвали "прощальными реликвиями".

Ранее жена Маколея Калкина заявила, что актёр не умеет стирать и водить машину.

Уточнения

HammAli & Navai — рэп-дуэт, состоящий из Александра Громова (по рождению Алиев) и Наваи Бакирова.



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