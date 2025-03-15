Музыкальная эпоха уходит: HammAli & Navai объявили о распаде

Музыкальный дуэт HammAli & Navai, известный благодаря хитам "Птичка" и "Прятки", завершает свою деятельность. Концертный директор Рауф Гасанов сообщил, что после прощальных выступлений в Москве и Санкт-Петербурге артисты отправятся в сольное плавание.
Гасанов опубликовал в социальных сетях пост, в котором поблагодарил участников коллектива за годы совместной работы. Он признался, что его боль трудно описать словами, но необходимо двигаться вперёд.
"Уходит эпоха. Впереди каждого ждёт свой путь", — сказал продюсер.
Это уже не первое объявление о распаде группы. Впервые об этом было заявлено ещё в 2021 году, однако музыканты продолжали выступать вместе.
Последние концерты в двух столицах станут завершающим аккордом. Билеты уже прозвали "прощальными реликвиями".
Ранее жена Маколея Калкина заявила, что актёр не умеет стирать и водить машину.
HammAli & Navai — рэп-дуэт, состоящий из Александра Громова (по рождению Алиев) и Наваи Бакирова.
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