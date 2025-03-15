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В 45 лет как ребёнок: Маколей Калкин удивил жену незнанием простых вещей

1:08
Шоу-бизнес » Зарубежный

Актёр Маколей Калкин, известный по фильму "Один дома", в свои 45 лет не умеет стирать и водить машину. Об этом рассказала его возлюбленная, актриса Бренда Сонг.

Маколей Калкин
Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маколей Калкин

В одном из своих интервью Бренда призналась, что ей приходится самой обучать Маколея важным бытовым навыкам. Она напомнила, что Калкин прославился ещё в детстве, поэтому часто жил в отелях и никогда не стирал одежду самостоятельно.

Сонг также поделилась историей, как однажды попросила Маколея покатать её на машине, но была в ужасе от его первого опыта вождения.

"Как это — 44-летний мужчина, который впервые сел за руль? Я подумала: "Нет! Нужно нанять кого-то, кто научит его за меня", — смеялась Бренда.

Пара начала встречаться в 2017 году и обручилась в 2022. У них двое общих детей.

Маколей Калкин также рассказал, что расплакался, когда его родной брат выиграл "Оскар".

Ранее были опубликованы результаты вскрытия собаки Джина Хэкмена.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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