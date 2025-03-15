Молитва и вера: как Ираклий Пирцхалава выжил на Фабрике звёзд

Ираклий Пирцхалава, участник "Фабрики звёзд-2", поделился, что ему помогли выжить в сложных условиях шоу вера и ежедневные молитвы.

Фото: youtube.com by канал RU.TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ираклий Пирцхалава

47-летний артист, тогда ещё новичок на проекте, каждое утро и вечер обращался к Богу. По его словам, это не означало, что он не ошибался, но он всегда искренне каялся.

Ираклий считает, что для артистов, прошедших "Фабрику звёзд" и жаждущих успеха, важны трудолюбие и готовность рисковать.

"Умение адаптироваться к новому времени, быть открытым к корректировкам других людей, хулиганить, делать что-то новое, обучаемость и не предавать себя — вот что действительно важно. Не стоит забывать и о духовном аспекте", — рассказал он "Страстям".

Он уверен, что не все способны преодолеть испытания славой, алкоголем и запрещёнными веществами.

Ранее мать Сергея Лазарева обратилась к своему погибшему сыну.

Уточнения

Ира́клий Леони́дович Пирцхала́ва (груз. ირაკლი ფირცხალავა; более известный как Иракли; род. 13 сентября 1977, Москва) — российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики Звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет».



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