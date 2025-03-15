Мать Сергея Лазарева не может смириться с утратой сына: каждый день разговариваю с тобой

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Мать певца Сергея Лазарева в личном блоге поздравила старшего сына Павла с днём рождения и призналась, что до сих пор не может смириться с его утратой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лазарев с братом

Женщина отметила, что до сих пор разговаривает с погибшим наследником, которого не стало 10 лет назад.

"Каждый день я разговариваю с тобой. Ты останешься в моей памяти молодым, красивым, с огромным чувством юмора. Тебе сегодня 47… Было бы… Я тебя люблю", — написала Тина Лазарева.

Архивные фотографии с братом опубликовал и сам Сергей Лазарев, который поздравил его с днём рождения. Он поделился снимками с родственником, сделанные в детстве.

Павел Лазарев скончался в 2015 году после ДТП на Кутузовском проспекте. После полученных травм мужчина не сразу обратился за медицинской помощью, но спустя несколько дней всё-таки пришёл в больницу, однако медики не смогли его спасти.

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Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.



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