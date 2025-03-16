Их разлучила Франция: Дибров рассказал о драме в отношениях с дочерью

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров рассказал на шоу "5 книг", что его отношения с дочерью от предыдущего брака Ладой оставляют желать лучшего.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Разобщение произошло после того, как Лада уехала во Францию с матерью, ещё будучи ребёнком. Она редко виделась с отцом, и они стали почти как чужие. Мировоззрение Лады, её интересы и увлечения настолько поменялись, что отцу теперь трудно с ней сблизиться.

"Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой — из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию", — поделился телеведущий.

Впрочем, не всё так плохо: Диброва утешают прекрасные отношения с новой женой Полиной и их общими сыновьями.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



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