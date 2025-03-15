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15 лет спустя: звезда Ворониных снова идёт под венец

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", объявила о предстоящей свадьбе. Это событие состоится спустя 15 лет после её первого брака с Андреем Карповым.

Екатерина Волкова
Фото: youtube.com by канал Уютный SYNERGETIC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Волкова

Накануне актриса опубликовала загадочный пост о "переменах", что вызвало у поклонников множество предположений о разводе. Однако в эфире YouTube-канала "Уютный Synergetic" Волкова поделилась, что решила обновить свои клятвы с мужем, данные много лет назад.

"Я сказала Карпову: "Ты снова на мне женишься!" Он ответил: "Только не это!" Но я настояла на своём: хочу платье, гостей и всё, чего не было в первый раз", — призналась артистка.

Напомним, что пара поженилась в 2010 году, а в 2011-м у них родилась дочь Лиза. Сейчас Екатерина создала чат "Нам 15 лет — всех ждём" и планирует вечеринку с ностальгическим оттенком.

Ранее Никита Ефремов заявил о своих планах снять фильм о борьбе с зависимостью.

Уточнения

Екатери́на Вале́рьевна Во́лкова (род. 15 января 1982, Таллин) — российская актриса театра, кино и телевидения, наиболее известная по роли Веры Ворониной в телесериале «Воронины».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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