Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя
Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно

Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Участница шоу "Один в один", певица Мария Зайцева, покорила одного из членов жюри, музыканта Алексея Чумакова, вокальным мастерством, исполнив легендарную My heart will go on из культового кинофильма "Титаник".

Мария Зайцева
Фото: youtube.com by канал Victor Roger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Зайцева

В новом выпуске проекта артисты перевоплощались в героев кино. Зайцевой достался образ Селин Дион — и она не просто спела, а оживила канадскую диву: повторила её манеры, тембр и даже взгляд. Чумаков, знающий Марию более 20 лет, признался, что увидел её в новом свете.

"Я смотрел как зачарованный! Ты раскрылась как "тихая" певица — филигранно, искусно. Это один из сильнейших номеров за весь сезон", — признался он.

Остальные судьи поддержали восторг Чумакова, однако высший балл получил Вячеслав Макаров, что вызвало недоумение зрителей.

Ранее Лариса Гузеева в жёсткой форме высказалась о мужчинах за 50, ищущих молодых избранниц.

Уточнения

Мари́я Дании́ловна За́йцева (род. 11 января 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. 

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая
Садоводство, цветоводство
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая Аудио 
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Авто
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия Аудио 
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Авто
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Курская ловушка: почему США и РФ играют в координацию, пока Украина теряет целые подразделения? Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя
Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.