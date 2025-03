Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один

Участница шоу "Один в один", певица Мария Зайцева, покорила одного из членов жюри, музыканта Алексея Чумакова, вокальным мастерством, исполнив легендарную My heart will go on из культового кинофильма "Титаник".

Фото: youtube.com by канал Victor Roger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Зайцева

В новом выпуске проекта артисты перевоплощались в героев кино. Зайцевой достался образ Селин Дион — и она не просто спела, а оживила канадскую диву: повторила её манеры, тембр и даже взгляд. Чумаков, знающий Марию более 20 лет, признался, что увидел её в новом свете.

"Я смотрел как зачарованный! Ты раскрылась как "тихая" певица — филигранно, искусно. Это один из сильнейших номеров за весь сезон", — признался он.

Остальные судьи поддержали восторг Чумакова, однако высший балл получил Вячеслав Макаров, что вызвало недоумение зрителей.

Уточнения

Мари́я Дании́ловна За́йцева (род. 11 января 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





