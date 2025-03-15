Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В эфире программы "Давай поженимся!" на Первом канале известная телеведущая Лариса Гузеева эмоционально высказалась о мужчинах старше 50 лет, которые пытаются построить отношения с молодыми девушками.

Фото: youtube.com by канал Comedy Club, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Гузеева

Поводом для дискуссии стала история 23-летней участницы программы, которая рассказала о романе с мужчиной за 50. Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций и заметила, что в молодости кажется, будто каждый новый возлюбленный будет лучше предыдущего, а в старости — что это последний шанс.

"Поэтому он старался лгать, чтобы удержать вас возле себя. Вы сейчас у нас на программе, а ему-то куда деваться? Только на передачу для возрастных мужчин", — сказала телеведущая.

Девушка удивилась такой реакции и спросила, что же тогда делать возрастным мужчинам, неужели они недостойны любви. На это Лариса Гузеева со смехом ответила, что им стоит "начать натираться землёй, чтобы привыкать".

Подписчики в социальных сетях поддержали её: "Лариса, как всегда, в точку — эти дедушки только самообман культивируют".

Ранее стало известно, что Алекса удалила пост о расставании с мужем.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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