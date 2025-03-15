Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем

Певица Алекса, известная по участию в "Фабрике звёзд-4", удалила пост о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, после того как столкнулась с критикой в свой адрес.
Публикация исчезла из социальных сетей артистки менее чем через сутки. Однако в сторис Алекса опубликовала фотографию с трёхлетней дочерью Адрианой, подписав её словами о счастье.
Поклонники пытаются понять причины такого поступка певицы. Некоторые считают, что она поспешила с сообщением о разрыве, так как Вячеслав Дайчев продолжает ставить лайки под её публикациями. Другие же предполагают, что таким образом она хотела привлечь к себе внимание.
Возможно, певица не смогла справиться с волной критики, которая обрушилась на неё после объявления о разрыве. Ей стали напоминать о том, что несколько лет назад она якобы увела мужчину от беременной возлюбленной.
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«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).
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