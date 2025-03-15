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Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Алекса, известная по участию в "Фабрике звёзд-4", удалила пост о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, после того как столкнулась с критикой в свой адрес.

Алекса и Вячеслав Дайчев
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алекса и Вячеслав Дайчев

Публикация исчезла из социальных сетей артистки менее чем через сутки. Однако в сторис Алекса опубликовала фотографию с трёхлетней дочерью Адрианой, подписав её словами о счастье.

Поклонники пытаются понять причины такого поступка певицы. Некоторые считают, что она поспешила с сообщением о разрыве, так как Вячеслав Дайчев продолжает ставить лайки под её публикациями. Другие же предполагают, что таким образом она хотела привлечь к себе внимание.

Возможно, певица не смогла справиться с волной критики, которая обрушилась на неё после объявления о разрыве. Ей стали напоминать о том, что несколько лет назад она якобы увела мужчину от беременной возлюбленной.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев выступил в защиту Сарика Андреасяна.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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