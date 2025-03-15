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После скандала с Андреасяном: Лебедев встал на защиту режиссёра и разгромил Тарковского

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев выступил в защиту режиссёра Сарика Андреасяна, раскритиковавшего авторское кино и фильмы советского кинематографиста Андрея Тарковского.

Артемий Лебедев
Фото: vk.com by канал Артемий Лебедев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артемий Лебедев

В свежем выпуске своего подкаста Артемий Лебедев отметил, что абсолютно согласен с мнением постановщика о занудности кинолент Андрея Тарковского.

"Я не знаю ни одного человека, которому бы нравились занудные фильмы Тарковского. Поздний Тарковский с его занудными фильмами — глубоко вторичный режиссёр. Единственный фильм, который нормальный есть у Тарковского, это "Андрей Рублёв" ", — высказался дизайнер.

Артемий Лебедев отметил, что картины "Сталкер" и "Солярис" вообще невозможно смотреть. Также он отметил, что есть люди, которые за счёт любви к "псевдоинтеллектуальным развлечениям" пытаются выглядеть умнее.

Сарик Андреасян угодил в скандал после того, как на лекции со студентами московского киноколледжа эмоционально заявил, что ненавидит Тарковского.

Ранее Алексей Воробьёв рассказал о том, что владеет искусством мастерски материться.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
 

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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