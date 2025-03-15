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Голливуд вздрогнул: Воробьёв признался в мастерском владении русским матом

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и актёр Алексей Воробьёв заявил, что его мастерство в нецензурной лексике может "наносить психологические раны".

Алексей Воробьев
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексея Воробьева в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Воробьев

В видео из личного блога, записанном во время прогулки в светлом пуховике и бейсболке, певец сравнил свой мат с легендарным ударом Брюса Ли и назвал оружием.

"Вы знаете, я ведь очень хорошо матерюсь: ёмко, красиво, пожалуй, даже эстетично, с юморком", — заявил артист.

При этом Воробьёв отметил, что старается сдерживаться, чтобы никого не покалечить.

Подписчики высмеяли артиста за такую откровенность и задались вопросом, как же ему удалось покорить Голливуд с "таким оружием в арсенале".

Не так давно Алексей Воробьёв угодил в скандал после того, как заявил, что девушки не могут считаться полноценными личностями, так как используют косметику и наносят макияж в попытке получить одобрение общества.

Ранее Максим Виторган вышел на связь после операции.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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