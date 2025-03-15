Больничная палата и катетер: Виторган впервые показался после таинственной операции

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Максим Виторган, госпитализированный 14 марта, впервые показался на публике. В личном блоге он опубликовал фото из больничной палаты, где запечатлён с катетером в руке, но избежал подробностей о диагнозе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Максима Виторгана в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Виторган

Накануне артист сообщил, что его готовят к операции из-за старой травмы. Однако он отказывается говорить о своём здоровье и самочувствии. После хирургического вмешательства Виторган обратился к поклонникам со словами благодарности.

"Доброе утро нового дня! Спасибо всем за слова поддержки!" — лаконично написал 52-летний актёр.

Пока Виторган восстанавливается, фанаты надеются, что "утро нового дня" принесёт не только благодарности, но и долгожданные ответы. А пока операция остаётся загадкой, а катетер в кадре стал символом стойкости артиста.

Ранее Виталий Бородин раскритиковал Ксению Собчак.

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.



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