Собчак, проверяй информацию: Бородин ответил на сарказм телеведущей

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко раскритиковал журналистку Ксению Собчак, которая встала на защиту певицы Аллы Пугачёвой.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Он отреагировал на саркастичный пост телеведущей, в котором она заявила, что "рецидивистка Пугачёва снова вышла на тропу расправ". Бородин отметил, что народ не любит Собчак, которая, по его словам, "постоянно лжёт".

Виталий Бородин, который ранее обвинил Аллу Пугачёву в попытке покушения, в своём Telegram-канале заявил, что получил новые доказательства того, что его планировали ликвидировать. Он утверждает, что у группы лиц был его посадочный билет на самолёт в Екатеринбург, а также они знали его место.

"За мной и членами моей семьи следили месяца два-три. Поэтому, Собчак, когда там что-то говоришь, ты хотя бы проверяй информацию", — заявил Виталий Бородин.

10 марта общественный деятель обратился в Следственный комитет России из-за опасений за свою жизнь. Он предполагает, что Алла Пугачёва может мстить ему за призывы лишить её государственных званий и наград, а также присвоить статус иноагента.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о полученной травме.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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