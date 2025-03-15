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Вместо отдыха – больница: Кудрявцева рассказала о жуткой травме в Дубае

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева, отдыхавшая в ОАЭ с сестрой, оказалась в клинике Дубая из-за травмы, полученной во время купания. В личном блоге она опубликовала видео с фиксирующим корсетом на руке, сопроводив его ироничным рассказом о случившемся.

Лера Кудрявцева
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лера Кудрявцева

Планы на спокойный отпуск рухнули в первый же день: сильная волна сбила Леру, ударив в спину. В результате телеведущая упала и ударилась ногой и рукой.

"Думала, обойдётся, но нет. Ночь без сна на обезболивающих таблетках, поняла, что что-то не так. Оказалось, что у меня трещина и большая гематома. Ну что, мне кажется, без приключений у меня не обходится ни один отпуск", — написала артистка.

Она сообщила, что ей необходимо принимать обезболивающие и использовать различные мази для того, чтобы гематома постепенно рассасывалась.

В прошлом году телеведущая перенесла серьёзную операцию на ноге после того, как получила травму во время репетиции номера для шоу "Звёзды".

Ранее американский актёр рассказал о борьбе с раком.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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