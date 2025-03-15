Больше не секрет: сын Яковлевой рассказал, кем работает и почему гордится этим

Денис Шальных, сын народных артистов Елены Яковлевой и Валерия Шальных, заявил, что гордится своей профессией барбера, но возмутился из-за "жёлтых" публикаций о здоровье матери.
В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что стрижёт людей и помогает им стать приличными, в отличие от журналистов, которые "пишут всякое".
Под "всяким" Денис имел в виду новости о якобы экстренной госпитализации Яковлевой. Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщил, что актрису срочно доставили в больницу с болями в животе, а Telegram-каналы писали о "новообразовании в печени".
"Мама собиралась на репетицию! А тут начали названивать с вопросами про больницу", — подчеркнул Шальных.
Денис Шальных считается одним из самых эпатажных звёздных наследников, так как ещё в молодости набил множество татуировок на лице и теле.
Ранее Филипп Киркоров высказался об "Интервидении".
Еле́на Алексе́евна Я́ковлева (род. 5 марта 1961, Новоград-Волынский, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая.
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