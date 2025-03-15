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Киркоров предрёк Интервидению славу, затмевающую Евровидение

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров, представлявший Россию на "Евровидении" в 1995 году, заявил, что отечественный аналог конкурса — "Интервидение" — способен затмить европейский шоу-гигант.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

В интервью "ЖАРА MAG" артист напомнил, как Москва громко проводила "Евровидение-2009" и Сочинскую Олимпиаду. В связи с этим он уверен, что формат, предложенный Россией, "станет новым эталоном".

Интересно, что Кипр и Греция ранее предлагали королю эстрады войти в их команды на конкурсе.

"Раньше наблюдал, а сейчас всё стало неинтересным. Душа не лежит", — отрезал он, намекая на охлаждение к европейскому проекту.

Напомним, с 2022 года Россия отстранена от "Евровидения" из-за проведения СВО. В этом году конкурс пройдёт в Швейцарии, но Киркоров уже смотрит вперёд: "Интервидение" может стать не просто альтернативой, а триумфом российской креативности.

Ранее стало известно, кто стал лицом перезапуска бренда Гоши Рубчинского.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Конкурс песни «Интервидение 2025» — конкурс песни «Интервидение».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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