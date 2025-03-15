Сбежали в Куршевель: Лена Перминова с молодым бойфрендом подогревают слухи о романе

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Модель Лена Перминова вновь подогрела слухи о своих отношениях с манекенщиком Тарасом Романовым, который почти на 10 лет её моложе. Вместе они отправились в Куршевель.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Перминовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Перминова

После расставания с бизнесменом Александром Лебедевым, от которого у неё четверо детей, 38-летняя блогерша стала появляться на светских мероприятиях в компании Тараса Романова. Они вместе отметили его 29-летие в столице Франции.

Во время поездки в Куршевель они отказались от совместных снимков, но сделали идентичные кадры, намекая на то, что их путешествие было совместным. Известно, что они посетили презентацию коллекции Moncler Grenoble осень — зима 2025 года.

О расставании с бывшим возлюбленным Лена Перминова сообщила в декабре прошлого года. Они были вместе 19 лет, но так и не зарегистрировали свои отношения.

Ранее Рената Литвинова поделилась своим восхищением французами.

Уточнения

Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.



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