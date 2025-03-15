После публичного поцелуя: Собчак рассказала, что ждёт Шамана и Мизулину

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала мнение о романе певца Шамана (Ярослава Дронова) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она предположила, каким может быть их совместное будущее.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

В своём шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube-канале Ксения отметила, что не совсем понимает, на какую аудиторию рассчитана эта история любви. Ей также любопытно, кто стоит за созданием и продвижением этого публичного романа.

"Могу примерно представить, что будет дальше. Несколько публичных появлений с поцелуями на пресс-воле, пара клипов с её участием, интервью о том, что он наконец-то нашёл свою любовь. Затем объявление о свадьбе и долгая подготовка к ней. А после — разрыв, потому что они решили остаться друзьями", — предположила Ксения Собчак.

Певец Шаман и Екатерина Мизулина признались в романтических отношениях 9 марта на сольном концерте артиста. Они заявили, что встречаются, и подтвердили свои слова страстным поцелуем.

Ранее Зейналова и Соловьёв устроили настоящее шоу в эфире Первого канала.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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