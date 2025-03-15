От любви до ненависти: Зейналова и Соловьёв устроили шоу в прямом эфире

Телеведущий Светлана Зейналова и Тимур Соловёьв устроили шуточную перепалку в эфире программы "Доброе утро", которая спровоцировала новую волну слухов об их возможных романтических отношениях. Забавный фрагмент опубликовал StarHit.
Соловьёв напомнил телезрителям, что наступила пятница, а Зейналова в этот момент стала радостно пританцовывать, учитывая, что они в этот момент находились на улице. Ведущий в итоге сжал руку в кулак и сделала дирижёрский жест, намекая на то, что пора остановиться.
"Ты мне руку поцеловала?" — спросил Тимур.
"Ты её под нос сунул! Я что, должна была укусить?" — парировала Светлана, пообещавшая в следующий раз укусить.
Зрители программы разделились во мнениях: одни видят в этом "искру" для рейтингов, другие — напряжённость за кулисами шоу, а третьи вновь говорят о романе телеведущих.
Ранее юмористка Наталья Краснова рассказала о выкидыше.
Светла́на Автанди́ловна Зейна́лова (род. 8 мая 1977, Москва) — российская радио- и телеведущая, младшая сестра журналистки Ирады Зейналовой.
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