Юмористка Наталья Краснова пережила потерю ребёнка: плакала с переменным успехом

Юмористка Наталья Краснова, известная ироничными постами о браке, впервые призналась в страшной личной трагедии. В эфире шоу "Не Пруст" она рассказала, что год назад пережила выкидыш.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Краснова

Летом 2023 года Наталья удивила поклонников, в четвёртый раз выйдя замуж — спустя всего год после третьего развода. Она активно делилась радостными моментами семейной жизни, создавая образ "идеальных отношений".

"Когда в последний раз плакала? Год назад… выкидыш. Плакала с переменным успехом — то затихала, то снова", — цитирует юмористку YouTube-канал шоу.

Особенно резко контрастирует время трагедии: выкидыш произошёл в период, когда Краснова активно рекламировала новый брак. Теперь поклонники гадают, не стала ли эта потеря причиной её "гиперактивности" в соцсетях — попыткой заглушить боль через публичность.

Ранее жена Влада Соколовского напугала признаниями о "внутренней смерти".

Уточнения

Выкидыш (самопроизвольный аборт, спонтанный аборт) — самопроизвольное, патологическое прерывание беременности.



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