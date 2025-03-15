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Я умерла: жене Влада Соколовского понадобилась помощь психолога

1:23
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель Ангелина Суркова, вторая супруга музыканта Влада Соколовского, шокировала подписчиков откровением о "смерти внутри" и походе к психологу. В Telegram-канале она призналась, что переживает самый тяжёлый период в жизни, хотя до этого тщательно скрывала проблемы.

Жена Влада Соколовского Ангелина Суркова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ангелины Сурковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жена Влада Соколовского Ангелина Суркова

Соколовский в своё время прославился скандалом с изменами экс-супруге Рите Дакотой. Поклонники строят догадки, не повторяется ли история в этот раз.

"Порой мы живём в иллюзиях, а потом сталкиваемся с реальностью… Это мой заказ — пройти через это", — загадочно написала Ангелина, избегая прямых упоминаний о Владе.

Вслед за философским постом Суркова опубликовала пугающие сторис: "Я умерла… Это трип длиною в бесконечность. Не знаю, как пройти". Молодая мать впервые обратилась к специалисту, чтобы справиться с "эмоциональным напряжением" и "предобморочным состоянием".

Ангелина Суркова вышла замуж за Влада Соколовского в ноябре 2023 года, а в апреле 2024 года пара сыграла свадьбу. У них растёт общий сын Дэвид, появившийся на свет в феврале 2022 года.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса обрушилась с критикой на американских медиков.

Уточнения

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Я умерла: жене Влада Соколовского понадобилась помощь психолога
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