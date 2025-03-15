Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса обрушилась с критикой на американских врачей: стоит работать лучше

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Эмма Хеминг, супруга 69-летнего Брюса Уиллиса, обрушилась с критикой на американскую систему здравоохранения после странного обращения известного доктора. В личном блоге она рассказала, как медик, чей родственник столкнулся с болезнью Альцгеймера, потребовал от неё "все ресурсы и контакты" для помощи своей семье.

Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг-Уиллис

В 2022 году Уиллис оставил карьеру из-за афазии, а в 2023 году его диагноз сменился лобно-височной деменцией. Эмма, ухаживающая за актёром, не скрывает возмущения и удивляется тому, что у врачей нет списка поддержки для тех, кто ухаживает за больными.

Особенно Хеминг шокировало, что за помощью обратился коллега из медицины.

"У него трое детей 10, 12 и 14 лет. И вместо того, чтобы использовать свои связи, он звонит мне? Врачам стоит работать лучше", — резюмировала модель, подчеркнув, что всё же готова делиться контактами.

Пользователи отмечают контраст: Эмма, годами борющаяся за здоровье мужа, теперь стала "точкой опоры" даже для медиков.

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Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



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