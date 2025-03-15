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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса обрушилась с критикой на американских врачей: стоит работать лучше

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Эмма Хеминг, супруга 69-летнего Брюса Уиллиса, обрушилась с критикой на американскую систему здравоохранения после странного обращения известного доктора. В личном блоге она рассказала, как медик, чей родственник столкнулся с болезнью Альцгеймера, потребовал от неё "все ресурсы и контакты" для помощи своей семье.

Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг-Уиллис
Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг-Уиллис

В 2022 году Уиллис оставил карьеру из-за афазии, а в 2023 году его диагноз сменился лобно-височной деменцией. Эмма, ухаживающая за актёром, не скрывает возмущения и удивляется тому, что у врачей нет списка поддержки для тех, кто ухаживает за больными.

Особенно Хеминг шокировало, что за помощью обратился коллега из медицины.

"У него трое детей 10, 12 и 14 лет. И вместо того, чтобы использовать свои связи, он звонит мне? Врачам стоит работать лучше", — резюмировала модель, подчеркнув, что всё же готова делиться контактами.

Пользователи отмечают контраст: Эмма, годами борющаяся за здоровье мужа, теперь стала "точкой опоры" даже для медиков. 

Ранее Анастасия Ивлеева намекнула на возвращение на ТВ.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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