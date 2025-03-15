Запахло фермой: Ивлеева с мужем готовят реалити-шоу в российской глубинке

Блогерша Анастасия Ивлеева намекнула на своё возвращение на телевидение после "отмены" из-за проведения "голой" вечеринки в 2023 году.
В своём личном Telegram-канале она опубликовала короткий видеоролик, в котором была запечатлена в ковше экскаватора, одетая в белую фату и резиновые сапоги. За рулём находился её муж, известный ведущий канала "Культура" Филипп Бегак.
"Запахло (фермой) новым реалити", — прокомментировала она ролик с иронией.
По слухам, проект получил название "Чегеря" ("Захолустье"). Как утверждают источники, шоу будет сочетать элементы путешествий по российской глубинке, фермерский быт и эксперименты с жизнью в "диких" условиях.
Пользователи соцсетей уже начали подшучивать над возможным возвращением Ивлеевой на телевидение: "Сын телезвезды и экс-участник скандалов теперь учат страну пахать?" — пишут они.
Ранее Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом) признался в финансировании Украины.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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