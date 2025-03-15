Не хвастаюсь: Макаревич* признался, как помог восстановить больницу на Украине

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что финансировал восстановление медицинского учреждения на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* (также включённому в реестр иноагентов).

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Макаревич*

В конце января музыкант отрицал поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ), объясняя это страхом за жизнь сына, проживающего в Москве. Он утверждал, что не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, угрожала его ребёнку. Однако сейчас раскрыл то, как всё-таки помогает финансово украинской стороне.

"Не хвастаюсь, это некрасиво. Я помог разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков", — прокомментировал Макаревич, избегая уточнений о суммах и локациях.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) музыкант переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн. Он настаивает, что покинул Россию ещё до февраля 2022 года из-за беременности жены. Их сын родился 30 марта в Тель-Авиве.

Несмотря на жизнь за границей, Макаревич продолжает публично комментировать события, связанные с Украиной и Россией, что регулярно провоцирует критику в его адрес.

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* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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