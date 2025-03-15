Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шелушение кожи головы? Не спешите с шампунем, вот что действительно поможет
Ультиматум G7: Россию ждут новые санкции за отказ от перемирия
Седокова раскрыла правду: вот почему она отказалась дать интервью о смерти Тиммы за 10 миллионов рублей
Юмористка Наталья Краснова пережила потерю ребёнка: плакала с переменным успехом
Необычная няня: бездомная кошка стала ангелом-хранителем для младенца
Лишний вес под контролем: в Китае приготовили туристам сюрприз — вот что будет установлено в номерах отелей
Умные материалы нового поколения: как 3D-печать научилась чувствовать движения
Визуальное расширение ванной: секрет правильного выбора плитки
Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект

Не хвастаюсь: Макаревич* признался, как помог восстановить больницу на Украине

1:35
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что финансировал восстановление медицинского учреждения на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру* (также включённому в реестр иноагентов).

Андрей Макаревич*
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Макаревич*

В конце января музыкант отрицал поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ), объясняя это страхом за жизнь сына, проживающего в Москве. Он утверждал, что не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, угрожала его ребёнку. Однако сейчас раскрыл то, как всё-таки помогает финансово украинской стороне.

"Не хвастаюсь, это некрасиво. Я помог разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков", — прокомментировал Макаревич, избегая уточнений о суммах и локациях.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) музыкант переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн. Он настаивает, что покинул Россию ещё до февраля 2022 года из-за беременности жены. Их сын родился 30 марта в Тель-Авиве.

Несмотря на жизнь за границей, Макаревич продолжает публично комментировать события, связанные с Украиной и Россией, что регулярно провоцирует критику в его адрес.

Ранее стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Джина Хэкмена.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии
Недвижимость
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Сводка с фронта: Зеленский доволен Курской операцией, ВСУ просят коридор для сдачи в плен 2 тысяч солдат Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Ультиматум G7: Россию ждут новые санкции за отказ от перемирия
Седокова раскрыла правду: вот почему она отказалась дать интервью о смерти Тиммы за 10 миллионов рублей
Юмористка Наталья Краснова пережила потерю ребёнка: плакала с переменным успехом
Необычная няня: бездомная кошка стала ангелом-хранителем для младенца
Лишний вес под контролем: в Китае приготовили туристам сюрприз — вот что будет установлено в номерах отелей
Умные материалы нового поколения: как 3D-печать научилась чувствовать движения
Визуальное расширение ванной: секрет правильного выбора плитки
Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект
Отмывать будут пленные. Та самая Пятёрочка под Суджей перешла под контроль ВС РФ
Я умерла: жене Влада Соколовского понадобилась помощь психолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.