Худоба — это ещё цветочки: стало известно о загадочной синей болезни Филиппа Киркорова

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в последнее время не только удивляет, но и пугает поклонников. Некоторые фанаты стали всерьёз волноваться за певца, ведь он сильно похудел. Появились слухи о том, что исполнитель болен, однако тату-мастер рассказал в беседе с "Экспресс-газетой", что проблема Киркорова носит скорее психологический характер.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Киркоров стал наносить одну за другой татуировки, которых у него уже довольно много. Среди рисунков на теле певца есть голубь и паук. Тату-мастер объяснил, что Филипп впал в зависимость от разрисовывания своей кожи.

"Это "синяя болезнь". В народе так называют тату-зависимость. Люди, особенно в зрелом возрасте, бывает, после одной-двух не могут остановиться. Эндорфины и адреналин, которые вырабатываются в процессе нанесения в большом количестве, для них как кайф. Видно, дома недополучают ярких эмоций и идут за ними в тату-салон", — отметил специалист.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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