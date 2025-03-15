Берегите себя: Виторган заинтриговал посланием перед операцией

Актёр Максим Виторган сообщил, что в ближайшее время ему предстоит операция, необходимая из-за полученной травмы.
Экс-супруг журналистки Ксении Собчак вышел на связь из медицинского учреждения.
"В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе", — иронично прокомментировал Виторган, сопровождая пост шутливым настроем.
Актёр, известный по фильму "День выборов", воздержался от уточнений о характере травмы. При этом он удивил поклонников способностью сохранять самоиронию на фоне тревожных новостей.
Это не первый случай, когда Виторгану требуется помощь хирургов. В 2015 году он сломал плечо во время репетиции спектакля, после чего перенёс операцию под общим наркозом и приостановил театральную деятельность.
Ранее Алекса сообщила о разводе с мужем.
Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.
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