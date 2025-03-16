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Схватила за волосы, порвала цепочку: две фанатки Меладзе устроили потасовку на концерте в Таллине

1:03
Шоу-бизнес

На концерте Валерия Меладзе в Таллине произошёл инцидент: две девушки подрались во время выступления певца. Об этом сообщает Telegram-канал "Страсти".

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Валерий Меладзе

Ссора случилась после того, как одна из зрительниц встала во время исполнения песни "Небеса" и начала танцевать, хотя это был партер, а не фан-зона. Восторженная поклонница не подумала о тех, кто сидел сзади, и загородила сцену другой зрительнице, которая сделала ей замечание. Девушки начали со словесной перепалки и вскоре перешли к драке с хватанием за волосы. Они успокоились только после того, как другие зрители привлекли охрану.

"Стоят, ничего не видно. Порвали цепочку девушке", — обратилась одна женщина к подошедшему секьюрити.

Пользователи Сети встали на сторону девушки, которая перестала видеть сцену. Они отметили, что танцевать на концертах можно только в положенных местах, где это не помешает другим зрителям.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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