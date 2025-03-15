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Развод спустя год после свадьбы: певица Алекса ушла от мужа-тренера

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и звезда "Фабрики звёзд-4" Алекса в личном блоге объявила о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Это произошло спустя год после того, как они официально зарегистрировали свои отношения.

Алекса и Вячеслав Дайчев
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алекса и Вячеслав Дайчев

Алекса не стала вдаваться в подробности причин расставания.

"Не буду много говорить… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А дальше каждый пойдёт по своему осознанному пути", — написала она под свадебной фотографией.

Певица и фитнес-тренер связали себя узами брака в феврале 2024 года после четырёх лет отношений. На тот момент их общей дочери Адриане было уже больше двух лет. Также известно, что артистка пережила две замершие беременности.

Роман Алексы и Дайчева сопровождался несколькими скандалами. Первый из них связан с тем, что мужчина ушёл от беременной возлюбленной к певице. Сама Алекса, отвечая на обвинения в разрушении отношений, говорила, что увела любимого человека "от несчастной жизни".

Ранее стало известно, сколько Анна Седокова просит за первое интервью после смерти Яниса Тиммы.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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