Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце

В последнее время о Валерии Леонтьеве стали ходить слухи, что он якобы собирается продать свою московскую квартиру в доме недалеко от станции "Трубная".
Многие стали считать, что эта квартира ему больше не нужна, поскольку он уже давно обосновался в США. Концертный директор певца Борис Чигирев заявил в беседе с изданием "Абзац", что Леонтьев не помышляет о продаже своей недвижимости.
"Он не продаёт свою квартиру в Москве. Вполне возможно, что он ещё приедет в Россию и захочет где-нибудь выступить", — сказал Чигирев.
Квартира, вызвавшая бурные дискуссии, отличается экзотическим стилем: вся мебель имеет леопардовую расцветку, что идеально сочетается с африканским интерьером.
Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).
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