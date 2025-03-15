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Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце

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Шоу-бизнес

В последнее время о Валерии Леонтьеве стали ходить слухи, что он якобы собирается продать свою московскую квартиру в доме недалеко от станции "Трубная".

Валерий Леонтьев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Леонтьев

Многие стали считать, что эта квартира ему больше не нужна, поскольку он уже давно обосновался в США. Концертный директор певца Борис Чигирев заявил в беседе с изданием "Абзац", что Леонтьев не помышляет о продаже своей недвижимости.

"Он не продаёт свою квартиру в Москве. Вполне возможно, что он ещё приедет в Россию и захочет где-нибудь выступить", — сказал Чигирев.

Квартира, вызвавшая бурные дискуссии, отличается экзотическим стилем: вся мебель имеет леопардовую расцветку, что идеально сочетается с африканским интерьером.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце
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