100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Месяц назад новость о присвоении Кати Лель звания заслуженной артистки мало кого оставила равнодушным. Некоторые коллеги поздравляли певицу и радовались за неё, другие же, наоборот, негодовали, как, например, Вика Цыганова.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Barera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салют

14 марта состоялся юбилейный концерт Кати Лель, которая на сцене уже 30 лет. Певица обратилась к публике и прокомментировала недовольство всем, кому пришлось не по душе её новое звание. Лель подчеркнула, что у неё огромное множество хитов, любимых по всему миру.

"У каждого есть свои мечты, у каждого есть свои цели. И когда говорят: "А что спела Катя Лель?", я говорю: "Клёво. Давайте посчитаем, сколько хитов есть у Кати Лель". Любимых народом, во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим, кто у нас из русскоязычных людей достиг мирового успеха? 100 миллионов просмотров в день. Счастье, что в моей жизни это произошло, поэтому пускай говорят", — сказала певица.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (имя при рождении — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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