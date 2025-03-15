Дальше будет жесть: Лера Кудрявцева уехала из России с близким человеком и объяснила своё решение

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева относится к числу звёзд, которые не щадят себя и, работая, выкладываются по полной, поэтому редкие дни отдыха для неё всегда становятся особенным праздником.

Фото: commons.wikimedia.org by Iarjunphotography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закат в Дубае

На этот раз телеведущая поехала в Дубай с сестрой Оксаной, которую она называет своим ангелом-хранителем. Кудрявцевой сейчас необходимо зарядиться энергией и развлечься, потому что впереди её ждёт ещё более напряжённая работа.

"У меня образовалось пять дней выходных, решила съездить отдохнуть, потому что дальше будет жесть. Работа, работа и работа. Взяла сестру, и мы прилетели в Дубай", — написала Кудрявцева в личном блоге.

Подписчики порадовались за знаменитость и пожелали ей хорошо провести время. Кудрявцева очень рада не только самому отдыху, но и компании любимой сестры.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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