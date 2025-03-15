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Трудный возраст: МакSим нашла особый подход к взрослеющей старшей дочери

1:29
Шоу-бизнес

МакSим невероятно любит свою семью и всегда очень счастлива, когда проводит время со своими девочками. Певица рассказала в беседе с "КП-Екатеринбург", что у её старшей дочери Саши сейчас переходный возраст, который не мог не повлиять на состояние её души. Саша по-новому открывает для себя мир, и мама, которая и так всегда была деликатной и нежной с детьми, теперь стала ещё внимательнее и заботливее.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

"Мы вовсю сталкиваемся с подростковым кризисом. Мы много разговариваем, и каждый раз, общаясь с ней, я поражаюсь глубине её внутреннего мира и насколько она интересная, необычная девочка. Помимо моего воспитания, она обладает ещё какими-то достоинствами, которые дались ей от Бога. С Сашей я стараюсь говорить на одном языке, чувствовать, понимать, быть рядом", — поделилась МакSим.

Певица добавила, что скоро Саше предстоит сдавать экзамены. Она желает дочери успешно и без переживаний пройти это испытание. Исполнительница уверена, что так всё и получится. Кроме того, она рассказала о том, как душевно проводит вечера с дочками.

"Вечерами у нас есть особенная семейная традиция: мы любим устраивать небольшие представления друг для друга. Старшая дочь Саша играет на гитаре, а младшая Маша увлекается танцами, занимается гимнастикой и фортепиано", — рассказала МакSим.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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