Юрия Лозу поразила стоимость детской коляски

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Юрия Лозу потрясла детская коляска за 990 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Baykedevries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Детская коляска

Юрий Лоза обратил внимание на рекламу детской коляски за 990 тысяч рублей и слегка оторопел.

Автор и исполнитель хита "Плот" признал, что коляска для новорождённого сделана качественно, однако он не понял, за что с покупателей просят такие деньги.

Не убедил артиста даже рекламный слоган, который гласит, что коляска сделана в "неповторимом стиле английской королевской семьи".

"Но ведь она не делает ничего такого, что отличало бы её по функционалу от коляски за 9900, которую можно купить в ближайшем сетевом магазине!" — написал Юрий Эдуардович в личном микроблоге.

Он отметил, что ребёнок из коляски быстро вырастет, поэтому её придётся продавать через пару лет.

"Хотя, те, кто в состоянии купить такую вещь, делают это не на последние деньги. Или на последние?" — задался вопросом артист.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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