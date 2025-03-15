Шумная пенсионерка не даёт спать Звереву: что творится в звёздном доме?

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Сергей Зверев следит за питанием и ведёт здоровый образ жизни, однако у него есть серьёзная проблема, с которой он не может справиться. Стилист страдает бессонницей из-за пенсионерки, живущей этажом выше. Об этом Сергей рассказал в беседе с kp.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Зверев

"Сна нет вообще, потому что у соседки шизофрения на какой-то там стадии, ей за 70. Я не высыпаюсь из-за неё, а уйти спать в другую комнату нет возможности, потому что она гремит во всех комнатах. При этом она знает, что я живу внизу", — пожаловался Зверев.

Звёздный парикмахер добавил, что в остальном ему нравится его дом, поэтому он не переезжает, хотя это было бы единственным выходом из сложной ситуации, ведь по закону соседку никто не выселит. Между тем все попытки Сергея поговорить с ней и привлечь внимание других людей, которые помогли бы ему уладить вопрос, ни к чему не привели.

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.



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