Русскоязычные подписчики Джейсона Стэйтема атаковали аккаунт актёра пацанскими цитатами

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британский актёр Джейсон Стэйтем опубликовал фото с женой Роузи Хантингтон-Уайтли и нарвался на неудержимый поток креатива от русскоязычных интернет-пользователей.

Фото: https://www.instagram.com/jasonstatham by Инстаграм Джейсона Стэйтема is licensed under public doman Актёр Джейсон Стэйтем

Джейсон Стэйтем разместил в социальных сетях фото в обнимку с супругой. Его аккаунт мгновенно превратился в пацанский цитатник.

На этот раз русские подписчики креативили на тему жены и супружества, подделываясь под актуальность поста актёра.

"Однажды купил жене крем для ухода, а она не уходит © Джейсон Стейтем"; "Я за любой движ, если жена отпустит. © Стэйтем Джэйсон"; "Ты живёшь, как карта ляжет. Я живу, как Роузи скажет. © Стейтем; "Лучше с пацанами на санках, чем с мажорами на иномарках", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее блогер Ида Галич рассказала Джейсону Стэйтему, как его любят россияне.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.