Русскоязычные подписчики Джейсона Стэйтема атаковали аккаунт актёра пацанскими цитатами

Британский актёр Джейсон Стэйтем опубликовал фото с женой Роузи Хантингтон-Уайтли и нарвался на неудержимый поток креатива от русскоязычных интернет-пользователей.
Джейсон Стэйтем разместил в социальных сетях фото в обнимку с супругой. Его аккаунт мгновенно превратился в пацанский цитатник.
На этот раз русские подписчики креативили на тему жены и супружества, подделываясь под актуальность поста актёра.
"Однажды купил жене крем для ухода, а она не уходит © Джейсон Стейтем";
"Я за любой движ, если жена отпустит. © Стэйтем Джэйсон";
"Ты живёшь, как карта ляжет. Я живу, как Роузи скажет. © Стейтем;
"Лучше с пацанами на санках, чем с мажорами на иномарках", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее блогер Ида Галич рассказала Джейсону Стэйтему, как его любят россияне.
Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи.
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