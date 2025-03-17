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Русскоязычные подписчики Джейсона Стэйтема атаковали аккаунт актёра пацанскими цитатами

0:57
Шоу-бизнес

Британский актёр Джейсон Стэйтем опубликовал фото с женой Роузи Хантингтон-Уайтли и нарвался на неудержимый поток креатива от русскоязычных интернет-пользователей.

Актёр Джейсон Стэйтем
Фото: https://www.instagram.com/jasonstatham by Инстаграм Джейсона Стэйтема is licensed under public doman
Актёр Джейсон Стэйтем

Джейсон Стэйтем разместил в социальных сетях фото в обнимку с супругой. Его аккаунт мгновенно превратился в пацанский цитатник.

На этот раз русские подписчики креативили на тему жены и супружества, подделываясь под актуальность поста актёра.

"Однажды купил жене крем для ухода, а она не уходит © Джейсон Стейтем";

"Я за любой движ, если жена отпустит. © Стэйтем Джэйсон";

"Ты живёшь, как карта ляжет. Я живу, как Роузи скажет. © Стейтем;

"Лучше с пацанами на санках, чем с мажорами на иномарках", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее блогер Ида Галич рассказала Джейсону Стэйтему, как его любят россияне.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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