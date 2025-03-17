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Ляйсан Утяшева рассказала, за что любит Павла Волю: поклон твои родителям

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Шоу-бизнес

Гимнастка Ляйсан Утяшева перечислила достоинства звезды Comedy Club Павла Воли.

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева
Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva by Инстаграм Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman
Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева

Павлу Воле исполнилось 46 лет. Супруга комика опубликовала в социальных сетях фото с мужем и рассказала, за что любит своего избранника.

"Самый романтичный, такой трогательный и честный. Твои стихи исцеляют. Твой юмор помогает. Поклон твои родителям за такого тебя", — написала под кадрами Ляйсан.

Утяшева призналась, что они с детьми в восторге от внутреннего ребёнка Павла Воли

"Ты — Свет и Любовь! Сила и честь! Добро и улыбка!" — обратилась к мужу гимнастка.

Ранее актриса Агата Муцениеце показала Павлу Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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