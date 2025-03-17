Ирина Безрукова ответила Бурунову на обвинения в конфликте

Актриса Ирина Безрукова отреагировала на видео, в котором Сергей Бурунов рассказывает о недоразумении, произошедшем между ним и актрисой.
Ирина Безрукова не прошла мимо видео, в котором Бурунов рассказывает, что некая женщина по имени Ирина обматерила его по телефону.
Актёр объяснил, что Александр Петров ошибочно дал ему телефон Ирины Безруковой, а та якобы очень эмоционально отреагировала на его звонки нецензурной руганью.
Безрукова отметила, что настолько смелые слова она даже не решается повторить.
"Друзья, я в жизни не использую подобную лексику, и тем более не смогла бы ей так филигранно воспользоваться. Это была какая-то другая Ирина, дорогой Сергей", — объяснила Безрукова.
Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий. Лауреат премии «ТЭФИ» (2019).
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