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Погребняк заявила, что Лена Перминова нашла свою судьбу в лице молодого манекенщика

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк считает, что разница в возрасте между моделью Леной Перминовой и её юным избранником не помешает счастью пары.

Модель Лена Перминова с женихом
Фото: https://vk.com/elena_perminova by ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman
Модель Лена Перминова с женихом

Лена Перминова после развода с бизнесменом Александром Лебедевым не скрывает своих романтических отношений с молодым манекенщиком Романом Тарасовым, который младше её на 10 лет. В Сети отмечают впечатляющее сходство между Перминовой и её молодым возлюбленным.

Погребняк считает, что союз Перминовой и Тарасова скреплён на небесах. Блогер отмечает, что 38-летняя Перминова выглядит гораздо моложе своего возраста.

"Мама четверых детей, а энергии и грации хоть отбавляй! Тарас, кажется, тоже в восторге — их совместные фото дышат страстью и гармонией" — выразила сво мнение Погребняк в социальных сетях.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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