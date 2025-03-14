Александр Буйнов показал кадры с видеорегистратора во время наезда на пенсионерку

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Певец Александр Буйнов доказал, что вышел из машины во время ДТП на пешеходном переходе, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Фото: https://vk.com/alexanderbuinovofficial by ВК-аккаунт Александра Буйнова is licensed under public doman Певец Александр Буйнов

Александр Буйнов признал свою вину за наезд на пешехода. Он отметил, что ситуацию можно назвать не наездом, а толчком.

Исполнитель хита "Я бамбук" объяснил, что после толчка автомобиля женщина присела на асфальт.

"Я открыл дверь и подошел к ней. На записи видно, что я вышел и подошёл со словами: "Ой, мамочка"", — объяснил Буйнов в передаче "Прямой эфир".

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов навестил пострадавшую в ДТП пенсионерку. Он назвал происшедшее испытанием всей жизни.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).



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