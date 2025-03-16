Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась снимками с праздника в честь своего 36-летия.
Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях серию снимков с празднования своего дня рождения.
День рождения супруги юмориста совпал с 5-летием её сына Вагана.
Брухунова показала красивый торт в форме кареты.
"Вкус сникерс. Это просто обморок на фоне сладковатой малины", — выразила свой восторг Татьяна, попробовав кондитерское чудо на вкус.
Она опубликовала также фото своих детей — сына Вагана и дочки Матильды.
"Ваган счастлив и я тоже! Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! Спасибо за внимание, подарки, цветы", — обратилась к гостям своего праздника Брухунова.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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