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Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения

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Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась снимками с праздника в честь своего 36-летия.

Фото со дня рождения Татьяны Брухуновой
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Фото со дня рождения Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях серию снимков с празднования своего дня рождения.

День рождения супруги юмориста совпал с 5-летием её сына Вагана.

Брухунова показала красивый торт в форме кареты.

"Вкус сникерс. Это просто обморок на фоне сладковатой малины", — выразила свой восторг Татьяна, попробовав кондитерское чудо на вкус.

Она опубликовала также фото своих детей — сына Вагана и дочки Матильды.

"Ваган счастлив и я тоже! Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! Спасибо за внимание, подарки, цветы", — обратилась к гостям своего праздника Брухунова.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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