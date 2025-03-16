Певица Алсу заинтриговала поклонников фото с красавцем-мужчиной в кровати

Певица Алсу взбудоражила подписчиков снимком снимков в постели с мужчиной.
Певица Алсу опубликовала в социальных сетях фото, на котором она позирует на кровати с неким красавцем-мужчиной.
"Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025 году", — гласит подпись к интригующей фотографии.
Поклонники звезды с интересом отреагировали на такой контент. Подписчики узнали, что на фото с певицей запечатлён актёр Константин Крюков.
"Обожаю этого актёра";
"Шикарная Алсу — одно сплошное вдохновение";
"Неотразима, как всегда", — писали фолловеры под постом исполнительницы хита "Зимний сон".
Интернет-пользователи предположили, что фото — это кадр из нового клипа певицы Алсу.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
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