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Время не лечит: Вера Алдонина рассказала, как пережила смерть мамы Юлии Началовой

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Шоу-бизнес

Вера Алдонина поделилась грустными воспоминаниями о смерти своей мамы Юлии Началовой в беседе с порталом "Страсти".

Падающая звезда
Фото: 500px.com by Daniel Borsos, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Падающая звезда

Когда Началова умерла, Вере было 12 лет. Она обожала свою маму и с трудом пережила страшную потерю, однако время не исцелило рану любящей дочери. Ей больно и горько вспоминать о том страшном дне, который забрал у неё родного и близкого человека. Вера старается оттеснять свою боль самыми светлыми воспоминаниями, которые вызывают у неё улыбку.

"Каждый день, проведённый с мамой, навсегда останется в моём сердце. Улицы, даты, места — всё это в моих воспоминаниях", — сказала Вера.

Она добавила, что каждый день говорила маме о любви и готова была бы повторить эти слова ещё тысячу раз.

Уточнения

Юлия Викторовна Нача́лова (полная фамилия — Началова-Алдонина; 31 января 1981, Воронеж — 16 марта 2019, Москва) — советская и российская певица, актриса и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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