Внук Пугачёвой в опасности: бизнес-партнёр требует крупную сумму денег

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Бизнес-партнёр Никиты Преснякова подал иск на 2,3 млн рублей. В чем причина конфликта и как это повлияет на его жизнь в США?

Фото: https://vk.com/nikita_presnyakov by ВК-аккаунт Никиты Преснякова is licensed under public doman Певец Никита Пресняков

Бизнес-партнер живущего в США внука Аллы Пугачёвой подал иск в суд с требованием взыскать с Никиты Преснякова 2,3 млн рублей.

По информации Telegram-канала "Светский хроник", инициатором судебного иска стал бизнесмен Олег Кацуба.

Ранее сообщалось Никита Пресняков исполняет песни Константина Меладзе в американских барах.

Как сообщает aif.ru, причиной финансового спора могли стать бизнес-неудачи компании "Нико спорт", которую возглавляет жена Преснякова Алёна Краснова.

Большая часть процессов в компании остановлена из-за убытков.

Никита Пресняков с женой обосновались в США в 2022 году. Внук Примадонны работает в сфере клипмейкинга, выступая под псевдонимом Nick Pres.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.



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