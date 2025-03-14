Не духи и не цветы: шоумен подарил возлюбленной могилу

2:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант и шоумен Стас Барецкий вновь удивил общественность — в этот раз своим весьма необычным подходом к поздравлению любимой женщины. В честь 8 Марта он подарил ей не духи, не ювелирное украшение и даже не букет, а… участок на кладбище.

Фото: commons.wikimedia.org by llamafloor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стас Барецкий

Барецкий, известный своими эксцентричными поступками и специфическим юмором, признался, что давно отказался от традиционных подарков представительницам прекрасного пола. Вместо парфюма и цветов он предпочитает дарить "полезные" и "практичные" вещи. В одном из интервью он вспомнил, как однажды вручил девушке букет в унитазе — мол, так хотя бы есть, чем пользоваться.

Но его последний жест вышел за рамки привычной эксцентрики. По словам шоумена, в прошлом году он преподнес своей возлюбленной участок на кладбище. Сделал он это, по его же словам, с полной серьёзностью.

"Я — президент Союза профессиональных похоронных агентов. У меня есть возможность делать такие подарки. Конечно, сначала она обиделась. Но она у меня девушка с чувством юмора, так что подарок всё-таки приняла. Я объяснил, что это вложение в недвижимость: земля дорожает. Да и если что — всегда можно продать", — высказался шоумен

Барецкий также отметил, что воспринимает подобные подарки как инвестиции, при этом не скрывая, что выбор был обусловлен и его профессиональной деятельностью. Он убежден, что такой подход — не только оригинальный, но и "разумный" с точки зрения будущего.

Напомним, Стас Барецкий получил широкую известность в 2000-х, в том числе как участник группы "Ленинград" в период с 2005 по 2008 год. Помимо музыкальной карьеры, он активно выступает в медиа, снимается в кино и прославился своими эпатажными выходками, которые нередко вызывают бурные обсуждения в интернете.

Уточнения

Станисла́в Вале́рьевич (Стас) Баре́цкий (род. 8 марта 1972, Ломоносов, Ленинградская область) — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.



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