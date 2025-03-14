Бросила в слезах после измен: через что прошла Краймбрери до беременности от Давы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери ждёт ребенка от Давы. До встречи с ним, звезда прошла через абьюз, измены и скандалы в шоу-бизнесе. Все подробности в материале.

Фото: https://vk.com/mari_kraimbrery by ВК-аккаунт Мари Краймбрери is licensed under public doman Певица Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) беременна от бывшего парня Ольги Бузовой Давы.

Личная жизнь певицы строилась непросто. Избранники звезды не отличались верностью. Мари была уже помолвлена, однако измены возлюбленного привели к краху отношений.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", звезде приписывали романы с Алексеем Назаровым, Артемом Пиндюрой и рэпером HammAli (Александр Алиев), но она не подтверждала эти слухи.

Рита Дакота обвиняла Краймбрери в том, что якобы она разбила их союз с Владом Соколовским. Позже Дакота извинилась перед певицей, так как слухи не нашли подтверждения.

Интерес к певице возрос после того, как стало известно об её отношениях с рэпером Давой. Она ждёт от блогера ребёнка. Сейчас пара уже не скрывает своих отношений.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения.



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