Бросила в слезах после измен: через что прошла Краймбрери до беременности от Давы

Певица Мари Краймбрери ждёт ребенка от Давы. До встречи с ним, звезда прошла через абьюз, измены и скандалы в шоу-бизнесе. Все подробности в материале.
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) беременна от бывшего парня Ольги Бузовой Давы.
Личная жизнь певицы строилась непросто. Избранники звезды не отличались верностью. Мари была уже помолвлена, однако измены возлюбленного привели к краху отношений.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", звезде приписывали романы с Алексеем Назаровым, Артемом Пиндюрой и рэпером HammAli (Александр Алиев), но она не подтверждала эти слухи.
Рита Дакота обвиняла Краймбрери в том, что якобы она разбила их союз с Владом Соколовским. Позже Дакота извинилась перед певицей, так как слухи не нашли подтверждения.
Интерес к певице возрос после того, как стало известно об её отношениях с рэпером Давой. Она ждёт от блогера ребёнка. Сейчас пара уже не скрывает своих отношений.
Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения.
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