Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто покажите QR-код: турецкие магазины снова принимают карты из РФ
Эти 4 фактора провоцируют сосудистые звёздочки: проверьте, есть ли они у вас
Дорожка неуважения: Канада решила унизить госсекретаря США во время визита
ТОП-5 советских мотоциклов с коляской
Черный список Евросоюза — подробности продления персональных санкций Европы
Напоминание России — НАТО намерено увеличить военный потенциал
Выдержка и спокойствие — уверенная речь Путина впечатлила Запад
Лукашенко о России: "Никогда нас не потеряет, если почувствует нашу душу"
Тайная встреча в Кремле: что передал спецпосланник США Путину?

Певица Валерия высказалась о завершении своей сценической карьеры

0:50
Шоу-бизнес

Певица Валерия прокомментировала слухи о том, что она уходит со сцены навсегда.

Певица Валерия
Фото: https://vk.com/valeriya.official by ВК-аккаунт певица Валерия is licensed under public doman
Певица Валерия

Певица Валерия опровергла сообщения о том, что в её сценической карьере поставлена точка.

56-летняя звезда уверена, что находится на пике своего творческого потенциала.

Она отметила, что никто не говорил об её уходе со сцены. Певица отметила, что не собирается прощаться со зрителями по сто раз.

"Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!", но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период", — заявила артистка в подкасте "По каверочку".

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у певицы Валерии выходит новый музыкальный альбом, который станет последним на её творческом пути.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Как находка Пинка заставляет пересмотреть историю миграции древних людей в Европу Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова Штаны с мёртвого и огромные тиражи: секреты жёлтой империи Пулитцера Сергей Лебедев
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Певица Валерия высказалась о завершении своей сценической карьеры
Просто покажите QR-код: турецкие магазины снова принимают карты из РФ
Эти 4 фактора провоцируют сосудистые звёздочки: проверьте, есть ли они у вас
Дорожка неуважения: Канада решила унизить госсекретаря США во время визита
ТОП-5 советских мотоциклов с коляской
Черный список Евросоюза — подробности продления персональных санкций Европы
Напоминание России — НАТО намерено увеличить военный потенциал
Выдержка и спокойствие — уверенная речь Путина впечатлила Запад
Лукашенко о России: "Никогда нас не потеряет, если почувствует нашу душу"
Тайная встреча в Кремле: что передал спецпосланник США Путину?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.