Певица Валерия высказалась о завершении своей сценической карьеры

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Певица Валерия прокомментировала слухи о том, что она уходит со сцены навсегда.

Фото: https://vk.com/valeriya.official by ВК-аккаунт певица Валерия is licensed under public doman Певица Валерия

Певица Валерия опровергла сообщения о том, что в её сценической карьере поставлена точка.

56-летняя звезда уверена, что находится на пике своего творческого потенциала.

Она отметила, что никто не говорил об её уходе со сцены. Певица отметила, что не собирается прощаться со зрителями по сто раз.

"Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!", но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период", — заявила артистка в подкасте "По каверочку".

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у певицы Валерии выходит новый музыкальный альбом, который станет последним на её творческом пути.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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